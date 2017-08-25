أرملة ضحية العشوائيات: البيت وقع على جوزي وبنتي ومحدش هسأل فينا (فيديو)

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روت شيماء، زوجة الشاب ضحية عشوائيات عزبة سيدي فرج، قصة انهيار منزلها فجأة، والذي أسفر عن وفاة زوجها وابنتها.

وقالت شيماء، خلال اتصال هاتفي برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الجمعة، "البيت وقع على جوزي وبنتي، محدش قالي إنتي بتعملي إيه ولا حد سأل عني".

وتابعت: "روحت لرئيس الحي قابلني مقابلة كويسة، وقالي روحي وهنحل مشكلتك ولحد دلوقتي مفيش حد كلمني، وجالي تهديدات كتير واطردت من مكتب رئيس حي روض الفرج".

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واستكملت: "عايزة مكان أقعد فيه.. إحنا غلابة، ومحدش هيسأل فينا".

وفي ذات السياق، رفض نائب رئيس الحي، إجراء مداخلة هاتفية مع البرنامج، موضحا في حديثه لمعدي البرنامج، أنه يتابع الحلقة دون رغبة في التعليق.