بكري يستنكر هجوم ناصر اللحام على مصر (فيديو)

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استنكر الإعلامي مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، إهانة الصحفي الفلسطيني ناصر اللحام، لمصر والتقليل من دورها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وقال بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "اللحام شن هجومًا حادًا على مصر"، وذكر إن القيادات الفلسطينية غير راضية عن الدور المصري الحالي، وأن مصر منذ أن تولت ملف فلسطين أصابته بالنحس.

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وأضاف بكري: "اللحام لم يكتف بالاتهام للقيادة المصرية، لكنه قال إن هناك حالة نفاق عالية في الأوساط الفلسطينية فيما يتعلق بالموقف المصري".