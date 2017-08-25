محافظ الغربية يشكل لجنة لفحص إيرادات المواقف

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قرر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، تشكيل لجنة لفحص مدى قانونية صرف نسب وحوافز، من ميزانية إيرادات صندوق مشروع مواقف سيارات الأجرة والسرفيس.

وقال اللواء طلعت منصور، سكرتير عام المحافظة، لـ"التحرير"، إن اللجنة تشكلت من الشؤون القانونية بالمحافظة، والجهاز المركزى للمحاسبات، والمراقب المالي، لبيان مدى قانونية النسب واللوائح المقررة لصرف الحوافز من صندوق المشروع.

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كانت "التحرير" قد نشرت تقريرًا رقم 215 صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بقطاع الغربية، عن استيلاء مسؤولين سابقين على أموال صناديق تابعة لمشروع إدارة المواقف، بالمخالفة للقوانين وبنسب زائدة على المقررة لهم.

مستندات| استيلاء مسؤولين بالغربية على مليوني جنيه من صناديق المواقف