أخبار عاجلة

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا -
بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة -
شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط -
تنفيذ 38 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة -
سقوط "عصابة الميكروباص" في السلام.. تخصص سرقة الركاب بالإكراه -
السفيرة عزيزة - م / وليد عبد المقصود - يوضح كيفية الحفاظ على الايميلات من الإختراق -
إليزابيث شاكر: قرار الحد الأقصي للأجور «حبر علي ورق» -
جدل حول دعوة السيسي لمراجعة تشريعات الإرهاب: المشكلة في التنفيذ -
مانشستر سيتي يُحقق فوزًا قاتلًا على بورنموث في الدوري الإنجليزي -
حركة النزوح من تلعفر تضاءلت بعد بدء العمليات العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

محافظ الغربية يشكل لجنة لفحص إيرادات المواقف

Google+ Print
محافظ الغربية يشكل لجنة لفحص إيرادات المواقف محافظ الغربية يشكل لجنة لفحص إيرادات المواقف

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قرر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، تشكيل لجنة لفحص مدى قانونية صرف نسب وحوافز، من ميزانية إيرادات صندوق مشروع مواقف سيارات الأجرة والسرفيس.

وقال اللواء طلعت منصور، سكرتير عام المحافظة، لـ"التحرير"، إن اللجنة تشكلت من الشؤون القانونية بالمحافظة، والجهاز المركزى للمحاسبات، والمراقب المالي، لبيان مدى قانونية النسب واللوائح المقررة لصرف الحوافز من صندوق المشروع.

شاهد أيضا

كانت "التحرير" قد نشرت تقريرًا رقم 215 صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بقطاع الغربية، عن استيلاء مسؤولين سابقين على أموال صناديق تابعة لمشروع إدارة المواقف، بالمخالفة للقوانين وبنسب زائدة على المقررة لهم.

مستندات| استيلاء مسؤولين بالغربية على مليوني جنيه من صناديق المواقف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إليزابيث شاكر: قرار الحد الأقصي للأجور «حبر علي ورق»

إليزابيث شاكر: قرار الحد الأقصي للأجور «حبر علي ورق»

جدل حول دعوة السيسي لمراجعة تشريعات الإرهاب: المشكلة في التنفيذ

جدل حول دعوة السيسي لمراجعة تشريعات الإرهاب: المشكلة في التنفيذ

مانشستر سيتي يُحقق فوزًا قاتلًا على بورنموث في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يُحقق فوزًا قاتلًا على بورنموث في الدوري الإنجليزي

جابر نصار: «الأهلي بيتنا وماينفعش نقف قدامه أو نساعد على إسقاطه»

جابر نصار: «الأهلي بيتنا وماينفعش نقف قدامه أو نساعد على إسقاطه»