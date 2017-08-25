بكري: قطر ضغطت لقطع المساعدات الأمريكية عن مصر (فيديو)

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن قطر تقف وراء قرار أمريكا بتخفيض المساعدات لمصر، موضحًا أن منظمة أمريكية تمولها قطر وراء خفض المساعدات.

وأضاف بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، "المؤامرة القطرية تقف وراء قرار قطع المساعدات، فالقرار الأمريكي نتيجة ضغوط مارستها إحدى المنظمات الحقوقية الأمريكية تمولها قطر، وهي منظمة هيومن رايتس".

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وتابع: "اتصال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالرئيس عبد الفتاح السيسي يتناقض مع قرار تخفيض المساعدات، وموقف الخارجية الأمريكية تجاه مصر".