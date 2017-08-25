أخبار عاجلة

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا -
بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة -
شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط -
تنفيذ 38 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة -
سقوط "عصابة الميكروباص" في السلام.. تخصص سرقة الركاب بالإكراه -
السفيرة عزيزة - م / وليد عبد المقصود - يوضح كيفية الحفاظ على الايميلات من الإختراق -
إليزابيث شاكر: قرار الحد الأقصي للأجور «حبر علي ورق» -
جدل حول دعوة السيسي لمراجعة تشريعات الإرهاب: المشكلة في التنفيذ -
مانشستر سيتي يُحقق فوزًا قاتلًا على بورنموث في الدوري الإنجليزي -
حركة النزوح من تلعفر تضاءلت بعد بدء العمليات العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بكري: قطر ضغطت لقطع المساعدات الأمريكية عن مصر (فيديو)

Google+ Print
بكري: قطر ضغطت لقطع المساعدات الأمريكية عن مصر (فيديو) بكري: قطر ضغطت لقطع المساعدات الأمريكية عن مصر (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن قطر تقف وراء قرار أمريكا بتخفيض المساعدات لمصر، موضحًا أن منظمة أمريكية تمولها قطر وراء خفض المساعدات.

وأضاف بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، "المؤامرة القطرية تقف وراء قرار قطع المساعدات، فالقرار الأمريكي نتيجة ضغوط مارستها إحدى المنظمات الحقوقية الأمريكية تمولها قطر، وهي منظمة هيومن رايتس".

شاهد أيضا

وتابع: "اتصال الرئيس الأمريكى دونالد بالرئيس عبد الفتاح  يتناقض مع قرار تخفيض المساعدات، وموقف الخارجية الأمريكية تجاه ".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جدل حول دعوة السيسي لمراجعة تشريعات الإرهاب: المشكلة في التنفيذ

جدل حول دعوة السيسي لمراجعة تشريعات الإرهاب: المشكلة في التنفيذ

«الوطنية للصحافة»: يجب فتح قناة إخبارية مصرية تخاطب العالم

«الوطنية للصحافة»: يجب فتح قناة إخبارية مصرية تخاطب العالم

تصريحات شوبير عن التزوير تثير غضب جماهير الأهلي (فيديو)

تصريحات شوبير عن التزوير تثير غضب جماهير الأهلي (فيديو)

السياحة توفر أماكن عيادات بـ"العزيزية والمنصور" لخدمة الحجاج المصريين

السياحة توفر أماكن عيادات بـ"العزيزية والمنصور" لخدمة الحجاج المصريين