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«دفاع البرلمان» عن تعديل الفترة الرئاسية: السيسي هيرفض (فيديو)

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«دفاع البرلمان» عن تعديل الفترة الرئاسية: السيسي هيرفض (فيديو) «دفاع البرلمان» عن تعديل الفترة الرئاسية: السيسي هيرفض (فيديو)

التحرير

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قال تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن الرئيس عبد الفتاح ، سيرفض أي تعديل في مادة الفترة الرئاسية.

وأضاف الشهاوي، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الجمعة، ببرنامج "هنكون أحسن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "هذه الفكرة أطلقها بعض النواب داخل البرلمان كاجتهاد شخصي، والوضع الحالي أن الدولة ليست لديها القدرة على تحمل نفقات تعديل دستوري جديد بقيمة 4 مليارات جنيه".

وتابع: "السيسي بحكم عملي معه من الناس التي تحترم الدستور والضوابط، وبالتالي لن يستجيب لدعوات النواب ويوافق على فكرة التعديل".

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التحرير

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