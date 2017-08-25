«دفاع البرلمان» عن تعديل الفترة الرئاسية: السيسي هيرفض (فيديو)

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قال تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيرفض أي تعديل في مادة الفترة الرئاسية.

وأضاف الشهاوي، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الجمعة، ببرنامج "هنكون أحسن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "هذه الفكرة أطلقها بعض النواب داخل البرلمان كاجتهاد شخصي، والوضع الحالي أن الدولة ليست لديها القدرة على تحمل نفقات تعديل دستوري جديد بقيمة 4 مليارات جنيه".

وتابع: "السيسي بحكم عملي معه من الناس التي تحترم الدستور والضوابط، وبالتالي لن يستجيب لدعوات النواب ويوافق على فكرة التعديل".