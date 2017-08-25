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نائب يطالب برفع أعداد تذاكر السكة الحديد لمحاربة السوق السوداء

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نائب يطالب برفع أعداد تذاكر السكة الحديد لمحاربة السوق السوداء نائب يطالب برفع أعداد تذاكر السكة الحديد لمحاربة السوق السوداء

التحرير

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تقدم محمد سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، بمذكرة رسمية للسيد سالم، رئيس الهيئة القومية للسكة الحديد، بشأن مطالبته، بزيادة أعداد تذاكر السفر، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، للتصدي لظاهرة انتشار السوق السوداء.

وقال سليم إن أبناء أسوان يعانون في الحصول على مقاعد للسفر، ما يعطلهم عن قضاء عطلة العيد مع ذويهم بالمحافظة، مطالبًا رئيس الهيئة بتشغيل عدد مناسب من القطارات الإضافية (المكيفة والمميزة) خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى ضم عدد مناسب من عربات العلاوة إلى القطارات المكيفة خلال الفترة من 26 أغسطس الجاري، حتى 11 سبتمبر المقبل.

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وشدد على تكثيف الرقابة على شبابيك حجز التذاكر داخل صالات الحجز، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وأفراد الأمن السري بالمحطات، منعًا لتهريب التذاكر إلى السوق السوداء، مناشدا الركاب بالتعاون مع الهيئة فى إظهار البطاقة الشخصية لتسجيل البيانات لكل راكب حفاظا على حقوقهم، وكذلك التنبيه بوجود مفتشي النقل داخل مكاتب صرف التذاكر خلال تلك الفترة، ومراجعة برامح الصيانة لجرارت القطارات تفاديا للأعطال.

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التحرير

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