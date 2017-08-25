حريق يلتهم محطة وقود بقها
حريق يلتهم محطة وقود بقها
11:08 م الجمعة 25 أغسطس 2017
القليوبية - أسامة علاء الدين:
أوضحت المعاينة الأولية للحريق الذي اندلع في محطة وقود بمدينة قها بمحافظة القليوبية، أسفر عن تفحم المحطة بالكامل، وإصابة بعض الأهالي باختناقات.
كان اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من قسم قها بلاغًا باندلاع حريق داخل محطة وقود قها، وانتقل إلى مكان الواقعة المقدم محمد عشماوي رئيس مباحث قسم قها، وقوات الدفاع المدني التي سيطرت على الحريق، وتبين من المعاينة الأولية أن السبب ماس كهربائي.
حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
وزير الأوقاف: الإعلان عن خطة جديدة لأعمال البر الأسبوع المقبل
-
وزير الأوقاف: 10 منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في القليوبية
-
وزير الأوقاف: إحلال وتجديد 1205 مساجد بتكلفة 96 مليون جنيه بالقليوبية
-
27 مليون جنيه لاستكمال إنشاءات وتطوير مستشفى قها بالقليوبية
إعلان
إعلان