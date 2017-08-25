حريق يلتهم محطة وقود بقها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أوضحت المعاينة الأولية للحريق الذي اندلع في محطة وقود بمدينة قها بمحافظة القليوبية، أسفر عن تفحم المحطة بالكامل، وإصابة بعض الأهالي باختناقات.

كان اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من قسم قها بلاغًا باندلاع حريق داخل محطة وقود قها، وانتقل إلى مكان الواقعة المقدم محمد عشماوي رئيس مباحث قسم قها، وقوات الدفاع المدني التي سيطرت على الحريق، وتبين من المعاينة الأولية أن السبب ماس كهربائي.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.