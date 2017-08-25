مقتل جندي لبناني بطلق ناري من "داعش" في جرود رأس بعلبك

بيروت - ( د ب أ )

قتل عسكري في الجيش اللبناني اليوم الجمعة إثر تعرض آلية عسكرية لإطلاق نار من قبل مسلحي "داعش" في جرود رأس بعلبك شرق لبنان، حيث تدور معركة بين الجيش والمسلحين لطردهم من الأرض اللبنانية.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني مساء اليوم الجمعة :"أثناء انتقال آلية عسكرية تابعة للجيش في جرود رأس بعلبك، تعرضت لإطلاق نار من جهة الإرهابيين ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين".

ويواصل الجيش اللبناني اليوم قصف ما تبقى من مراكز "داعش" في جرود لبنان الشرقية في إطار عملية "فجر الجرود" التي يخوضها ضد مسلحي تنظيم "داعش".

ذكر بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني في وقت سابق مساء اليوم "واصلت مدفعية الجيش وطائراته قصف ما تبقى من مراكز تنظيم داعش الإرهابي في وادي مرطبيا، واستهداف تحركات الارهابيين وتجمعاتهم، ما أسفر عن سقوط عددٍ من الإصابات في صفوفهم".

وكان الجيش اللبناني قد أطلق صباح السبت الماضي عملية "فجر الجرود" لتحرير جرود مناطق رأس بعلبك والقاع والفاكهة شرق لبنان من تنظيم "داعش" ، وبالتزامن أطلق "حزب الله" عملية "وإن عدتم عدنا" لتحرير مرتفعات القلمون الغربي في سورية من تنظيم "داعش".