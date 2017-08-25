فنزويلا: مادورو "مشغول" ولن يحضر اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
فنزويلا: مادورو "مشغول" ولن يحضر اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
11:13 م الجمعة 25 أغسطس 2017
نيويورك - (د ب أ)
أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريزا اليوم الجمعة، إن رئيس بلاده نيكولاس مادورو لن يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام.
وقال أريزا للصحفيين بعد اجتماع عقده مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مقر الأمم المتحدة في نيويورك "لن يأتي الرئيس مادورو إلى الجمعية العامة".
وأضاف أريزا: "إنه مشغول حقا داخل البلاد بالانتخابات الإقليمية، حيث يعمل على معالجة القضايا الاقتصادية مع الجمعية التأسيسية الوطنية في الوقت الراهن".
وتعتبر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، واحدة من أكبر الأحداث المدرجة في التقويم الدبلوماسي حيث يدعى رؤوساء الدول والحكومات من جميع الدول الأعضاء الـ 193 إلى التحدث أمام ذلك المحفل الأممي.
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