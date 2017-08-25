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السلطات الإسبانية تنشر فيديو للحظة هجوم الدهس في برشلونة

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مصراوي Masrawy

السلطات الإسبانية تنشر للحظة هجوم الدهس في برشلونة

11:12 م الجمعة 25 أغسطس 2017

السلطات الإسبانية تنشر فيديو للحظة هجوم الدهس في برشلونة

القاهرة – (مصراوي)
نشرت السلطات الإسبانية اليوم الجمعة مقطع فيديو للحظة هجوم برشلونة الإرهابي والذي نفذه شخص بشاحنة بيضاء دهس فيه مجموعة من المارة، وأسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة أكثر من مئة أخرين.

ويظهر في الفيديو الذي نسرته وكالة رويترز، بعض الأشخاص يسيرون بطريقة عادية قبل أن يتحركوا بسرعة ويظهر جزء من الشاحنة البيضاء وهي تتجه بسرعة كبيرة نحو المارة الذين اتجهوا نحو رصيف الشارع للاحتماء.

والتقط الفيديو بواسطة كاميرا أحد المحلات بميدان لارامبلا الشهير الذي شهد الهجوم الإرهابي يوم الخميس قبل الماضي.

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