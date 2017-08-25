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قميص مصري بـ12 ألف جنيه و"بيديك طاقة إيجابية"..هكذا رد "السوشيال ميديا"

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مصراوي Masrawy

قميص مصري بـ12 ألف جنيه و"بيديك طاقة إيجابية"..هكذا رد "السوشيال ميديا"

02:44 م الجمعة 25 أغسطس 2017

قميص بـ12 ألف جنيه من مميزاته "بيديك طاقة إيجابي


كتب - هشام عواض:

يقبل الناس على شراء الملابس مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وتنشر محال الملابس عروضها مع تخفيضات في الأسعار وغيرها لجذب الزبائن، إلا أن هناك محل قدم عرض قميص أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

طرحت شركة ملابس، قميص اعتبره البعض على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يعتبر أغلى قميص في ، حيث يصل سعره إلى 12 ألف جنيه، وأوضحت الشركة التي تقدم منتجات مصرية، أن ثمن القميص المرتفع يعود إلى عدة مزايا.

وقالت الشركة على حسابها على "فيسبوك"، "قبل ما تسأل السعر دا ليه اعرف الأول عن القميص، عدد خطوط الكاروهات الي في القميص هي نفس عدد خطوط، الطول والعرض إلي في الكرة الارضية ودا بيديك طاقة إيجابية عالية جدًا.

وأضافت "اللون الابيض إلي في القميص درجة لونه بتعمل على الراحة النفسية والخطوط اللي بالرمادي بتنفذ قانون تضاد العناصر مع الخلفية، غير أن القميص ده معالج حراريًا بألياف صناعية بتدفي جسمك في الشتاء وتسقع جسمك في الصيف".

وتابعت الشركة في "البوست"، "القميص مغسول أكتر من 46 مرة لعدم الانكماش أو التمدد.. استمتعوا بمنتجنا الجديد بسعر "12.000" ألف فقط ولفتره محدودة جدًا".

وانهال على هذا "البوست" الألاف من التعليقات ما بين معجب بالقميص ومميزاته وبين من يسخر من سعره المرتفع وأخر بسبب مميزاته".

قال أحد المعلقين، " أنا لو معايا ١٢ ألف هبقي مرتاح نفسيًا ومش هحتاج لقميص أصلًا"، وأضاف أخر "يا عم اديني ربع تمنه وأنا تبقى مش مرتاح نفسيًا بس لا ده أنا أبقى في قمة الانشكاح"، وعلق متابع أخر "مفيش منو ايجار قديم؟".

وتواصلت التعليقات، بطرح أسئلة حول القميص فقال أحد الأشخاص "حضرتك الأقساط على كام سنه ؟!"، وكتب أخر "واحد معاه ١٢ ألف إيه اللي يخليه مهموم ومش مرتاح نفسيًا أصلًا؟".

وأبدى البعض اهتمامه بالقميص حيث كتب شخص حول كيفية معاينة القميص وسأل أخر عن عنوان المحل لشراء القميص.

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