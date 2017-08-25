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بالصور.. وكيل الصحة ببني سويف يتفقد مستشفى سمسطا

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وكيل الصحة ببني سويف يتفقد مستشفى سمسطا

10:20 م الجمعة 25 أغسطس 2017

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نائب فرشوط يرد على واقعة محاولته إخراج سجينات من مركز شرطة بالقوة (صور)

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نائب فرشوط يرد على واقعة محاولته إخراج سجينات من مركز شرطة بالقوة

بني سويف ـ أحمد كامل:
فاجأ الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة ببني سويف، مساء اليوم الجمعة، مستشفى سمسطا المركزي جنوبي غرب المحافظة، لمتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والوقوف على سير العمل به.

تفقد وكيل الصحة عددًا من الأقسام الداخلية بالمستشفى، والحضّانات، وقسم الغسيل الكلوي، للتأكد من تعقيم ماكينات الغسيل، وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى، وتوافر المستلزمات بكميات تكفى شهرين، كما تفقد بنك الدم وتأكد من توافر جميع الفصائل.

وفي السياق، تابع وكيل وزارة الصحة تواجد الأطباء وأطقم التمريض والتزامهم بتواجدهم داخل العمل، معلنًا تفويضه مدير المستشفى ونوابه بمعاقبة الأطباء المتغيبين، واتخاذ الإجراءات القانونية المخولة لهم ضد الأطباء المقصرين.

كما وعد بسد العجز في بعض التخصصات بالمستشفى، وعلى رأسها أطباء الجراحة.

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