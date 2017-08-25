السودان: استنفار لصد محاولات اختراق مواقع الكترونية حكومية
السودان: استنفار لصد محاولات اختراق مواقع الكترونية حكومية
10:33 م الجمعة 25 أغسطس 2017
الخرطوم - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالسودان حالة استنفار لصد محاولات اختراق تتعرض لها مواقع إلكترونية بالمؤسسات الحكومية.
وقالت الوزارة ـ في بيان اليوم الجمعة ـ إن فريقا متكاملا من المختصين بأمن المعلومات وإدارة مركز البيانات الوطني في حالة استنفار قصوى للسيطرة على تهديد بالاختراق تتعرض له مواقع المؤسسات الحكومية.
وأضافت أن الفريق يعمل الآن على تحديد مصدر التهديد ، مطالبة مراكز معلومات المؤسسات الحكومية برفع حالة الإستعداد للقصوى والتنسيق مع المركز القومي للمعلومات.
وتابع البيان " تعرض موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الساعات القليلة الماضية لمحاولة اختراق ، كما يتعرض الآن عدد من مواقع المؤسسات الحكومية لمحاولات مماثلة".
وأكد أن الوزارة لن تألو جهدا في الوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة عاجلا ، وأن الجهات المختصة قادرة على إيقاف وصد هذه المحاولات وتمتلك الجاهزية للتصدي والتعامل السريع معها.
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