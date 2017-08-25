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واشنطن: لن نوقف عملياتنا في بحر الصين الجنوبي

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مصراوي Masrawy

واشنطن: لن نوقف عملياتنا في بحر الصين الجنوبي

10:30 م الجمعة 25 أغسطس 2017

واشنطن: لن نوقف عملياتنا في بحر الصين الجنوبي

كوالالمبور - (أ ش أ):
قال قائد القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادئ تيرينس أوشوجنيسي اليوم /الجمعة/ إن الولايات المتحدة لن توقف عمليات تقوم بها في بحر الصين الجنوبي رغم سلسلة الحوادث التي تعرضت لها سفن بحرية أمريكية.

وأوضح أوشوجنيسي - خلال زيارة للعاصمة الماليزية حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الجمعة/ - أنه "لم تتعرض عمليات حرية الملاحة لنكسة عقب هذه الحوادث"، وتابع "نحن مصممون على أننا سنبحر وسنحلق في أي مكان تسمح لنا فيه القوانين الدولية، وسنواصل ذلك".

وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق العثور على جثتين تعودان لاثنين من البحارة الـ10 الذين فقدوا إثر حادث تعرضت له المدمرة " يو إس إس جو ماكين".

وكانت المدمرة الأمريكية قد اصطدمت بناقلة نفط عملاقة فجر الاثنين الماضي قرب أحد موانئ سنغافورة، ما أدى إلى فقدان 10 بحارة أمريكيين وإصابة 5 بجروح فضلا عن أضرار كبيرة في الجزء السفلي منها حيث تدفقت المياه وأغرقت الردهات وغرف الاتصال والآلات.

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