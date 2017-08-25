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الشرطة البلجيكية: منفذ هجوم بروكسل لم يقتل وهو في حالة حرجة

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مصراوي Masrawy

الشرطة البلجيكية: منفذ هجوم بروكسل لم يقتل وهو في حالة حرجة

10:26 م الجمعة 25 أغسطس 2017

الشرطة البلجيكية: منفذ هجوم بروكسل لم يقتل وهو في حالة حرجة

بروكسل - (أ ش أ)
أعلنت الشرطة البلجيكية أن منفذ هجوم بروكسل الذي هاجم جنديين بسكين لم يقتل وهو في حالة حرجة.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) ، اليوم الجمعة، عن المدعي العام البلجيكي قوله: إن منفذ هجوم بروكسل ليس معروفا لدى الشرطة أنه على علاقة بالإرهاب.
وكانت وسائل إعلام بلجيكية قد أفادت في وقت سابق بأن الشرطة أطلقت النار على رجل وسط العاصمة بروكسل بعد مهاجمته لجنديين أثنين بسكين.

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Asha

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