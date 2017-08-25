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الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بإعادة بناء مدارس فلسطينية

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مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بإعادة بناء مدارس فلسطينية

10:20 م الجمعة 25 أغسطس 2017

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بإعادة بناء مدارس فلسطينية

غزة - (أ ش أ):
طالب الاتحاد الأوروبي، إسرائيل بضرورة إعادة بناء مدرستين فلسطينيتين في المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية، كانت إسرائيل قد قامت بهدمهما بحجة عدم قانونيتهما لعدم الحصول على تراخيص لبنائهما.

وقال الاتحاد الأوروبي - في بيان بثته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - "لكل طفل الحق في الحصول على التعليم بشكل آمن، والدولة ملزمة بحمايتهم واحترامهم وتنفيذ هذا الحق عبر ضمان أن تكون المدارس مساحات مصانة وآمنة للأطفال".

وطالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بالتوقف عن أعمال هدم ومصادرة منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفقا لما يتعين على إسرائيل الالتزام به كسلطة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي، كما طالبها بوقف سياسات بناء المستوطنات والتوسع فيها وتخصيص أرض للاستخدام الإسرائيلي الحصري إلى جانب ضرورة التوقف عن سياسة حرمان الفلسطينيين من التنمية.

وأضاف البيان: "بعثتا الاتحاد الاوروبي في القدس ورام الله تدعوان حكومة إسرائيل إلى إعادة المعدات والبنى المصادرة".

وتبنت منظمات أوروبية غير حكومية العديد من المشاريع المشابهة بتمويل من الاتحاد الأوروبي، إلا أن السلطات المدنية الإسرائيلية تصعّب إجراءات الحصول على تصاريح لبناء هذه المشاريع في المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية.

وصادرت إسرائيل، الاثنين الماضي، روضة أطفال فى مجتمع للبدو العرب فى شرق الضفة الغربية، وهدمت ليل /الثلاثاء/ مدرسة ابتدائية جنوب الضفة الغربية.. كما أزيلت لوحات للطاقة الشمسية تستخدم لتزويد مدرسة آخرى بالكهرباء.

وفتحت بعض المدارس الفلسطينية أبوابها هذا الأسبوع، ومن المقرر أن تستأنف بقية المدارس نشاطها فى الأيام المقبلة.

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