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وزير الخزانة الأمريكي: لا نية لعمل عسكري ضد فنزويلا

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مصراوي Masrawy

وزير الخزانة الأمريكي: لا نية لعمل عسكري ضد فنزويلا

10:18 م الجمعة 25 أغسطس 2017

وزير الخزانة الأمريكي: لا نية لعمل عسكري ضد فنزويلا

واشنطن - (أ ش أ):
نفى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، الجمعة، وجود خطة لعمل عسكري تجاه فنزويلا في المستقبل القريب.

وقال منوشن - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - إن العقوبات التي تفرضها واشنطن على الفنزويلية لا تهدف إلى تغيير القيادة في حكومة الفنزويلية ، مشيرا إلى أن واشنطن تسعى إلى استعادة حكم القانون والديموقراطية في كراكاس.

وأكد الوزير الأمريكي أن العقوبات المالية تهدف إلى تقييد وصول فنزويلا لسوق القروض الأمريكية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد قد وقع على أمر تنفيذي - في وقت سابق اليوم - يفرض عقوبات مالية قاسية بحق فنزويلا، ويمنع البنوك من أي تعاملات مالية جديدة مع الحكومة أو شركة النفط العملاقة التابعة للدولة (بي دي في إس إيه).

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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