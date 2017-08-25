وزير الخزانة الأمريكي: لا نية لعمل عسكري ضد فنزويلا
وزير الخزانة الأمريكي: لا نية لعمل عسكري ضد فنزويلا
10:18 م الجمعة 25 أغسطس 2017
واشنطن - (أ ش أ):
نفى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، الجمعة، وجود خطة لعمل عسكري تجاه فنزويلا في المستقبل القريب.
وقال منوشن - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - إن العقوبات التي تفرضها واشنطن على الحكومة الفنزويلية لا تهدف إلى تغيير القيادة في حكومة الفنزويلية ، مشيرا إلى أن واشنطن تسعى إلى استعادة حكم القانون والديموقراطية في كراكاس.
وأكد الوزير الأمريكي أن العقوبات المالية تهدف إلى تقييد وصول فنزويلا لسوق القروض الأمريكية.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع على أمر تنفيذي - في وقت سابق اليوم - يفرض عقوبات مالية قاسية بحق فنزويلا، ويمنع البنوك من أي تعاملات مالية جديدة مع الحكومة أو شركة النفط العملاقة التابعة للدولة (بي دي في إس إيه).
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