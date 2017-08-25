الشرطة البلجيكية تصيب شخصًا حاول تنفيذ هجوم طعن في بروكسل
الشرطة البلجيكية تصيب شخصًا حاول تنفيذ هجوم طعن في بروكسل
09:40 م الجمعة 25 أغسطس 2017
القاهرة – (مصراوي)
أطلقت الشرطة البلجيكية النار على رجل قالت إنه هاجم رجال الأمن في العاصمة بروكسل اليوم الجمعة.
وقال موقع روسيا اليوم إن الرجل كان يحمل سكينًا، وهاجم جنودًا. ونقلت قناة سكاي نيوز الإنجليزية عن شبكة " RTBF" البلجيكية الرسمية أن المنفذ هاجم جنديين اثنين.
ونقلت قناة سكاي نيوز عربية أن المنفذ من أصل صومالي.
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