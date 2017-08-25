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ضبط 200 كيلو لحوم خنازير قبل توزيعها في السويس

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مصراوي Masrawy

ضبط 200 كيلو لحوم خنازير قبل توزيعها في السويس

10:32 م الجمعة 25 أغسطس 2017

ضبط 200 كيلو لحوم خنازير قبل توزيعها في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:
تمكن رجال مباحث قسم عتاقة في السويس من ضبط سيارة ربع نقل محملة بكمية بلغت 200 كيلو من لحوم الخنازير مجهولة المصدر، قبل عبورها كمين 109 بطريق (السويس - القاهرة).

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس تلقى إخطارًا بضبط لحوم مجهولة المصدر بالكمين.

وتبين للعميد محمود عيد مدير إدارة البحث أن ضباط المباحث اشتبهوا في السيارة قيادة "ماجد. م. م" 36 سنة، مقيم بالقاهرة. وبتفتيش السيارة عُثر داخلها على عدة أجولة بها كميات من اللحوم مجهولة المصدر، وغير مختومة، ولم يقدم السائق أوراق للشحنة، وأفاد أن أحد التجار طالبه بتوصيل الشحنة لميناء الأدبية لتصديرها.

وبفحص الكمية بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأنها لحوم خنازير، وبمواجهة السائق أقر بذلك، وحرر محضر بالواقعة رقم 2199 لسنة 2017 جنح عتاقة، وأخطرت النيابة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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