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مدير أمن دمياط يسمح لقائدي الدراجات النارية بدخول رأس البر

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مدير أمن دمياط يسمح لقائدي الدراجات النارية بدخول رأس البر

10:28 م الجمعة 25 أغسطس 2017

مدير أمن دمياط يسمح لقائدي الدراجات النارية بدخول رأس البر

دمياط - محمد إبراهيم:
وافق مدير أمن دمياط، اللواء إيهاب خيرت، على دخول أصحاب الدراجات النارية إلى مصيف المدينة رفقة عائلاتهم.

وقال مدير الأمن، في تصريحات صحفية، إنه يتابع بنفسه الأكمنة الموجودة بمدينة رأس البر بداية من البوابة العامة وحتى منطقة اللسان، مشيرًا إلى أنه رحب بعدد من قائدي الدراجات النارية الذين يصطحبون عائلاتهم للدخول إلى المصيف.

وأضاف خيرت تعليقًا على إقدام أحد الأشخاص على إشعال النيران في دراجته النارية عقب منعه من الدخول إلى المدينة صحبة زوجته: "وجدت أحد الأشخاص يحاول العودة إلى مدينة دمياط فور رؤيته الكمين فأرسلت له أحد ضباط الشرطة لدخول المصيف وقلت له أهلا بكم ونحن في خدمتكم".

وشدد مدير الأمن على ضرورة الالتزام بالقواعد الأخلاقية واحترام القانون حتى يمكن توفير الأجواء المناسبة للاستمتاع بالمصيف الذي يشهد توافد مئات الآلاف يوم الجمعة من كل أسبوع.

وحاول أحد الأشخاص الدخول إلى رأس البر بدراجته النارية لكن قوات الأمن منعته، صباح اليوم، فأقدم على إشعال النيران في دراجته قبل أن يتجمع الموظفون لإطفائها.

وأصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، قرارًا بتعديل قراره السابق بحظر دخول الدراجات النارية مدينة رأس البر السياحية، مستثنيًا العائلات والعاملين بمطاعم رأس البر الذين استخرجوا تصاريح من مجلس المدينة بالشروط الواجبة.

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