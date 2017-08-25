نائب فرشوط يرد على واقعة محاولته إخراج سجينات من مركز شرطة بالقوة (صور)

قنا- عبدالرحمن القرشي:

كشف النائب حمزة أبو سحلي عضو مجلس النواب عن دائرة مركز فرشوط شمال قنا حقيقة الفيديو المتداول بأحد المواقع الإلكترونية عن مشاجرته مع مأمور مركز شرطة فرشوط، الذي منعه من مغادرة القسم مصطحبًا سيدات مطلوبات أمنيًا.

وفيما نفى أبو سحلي، لمصراوي، ما تم تداوله بشأن منعه من الخروج من مركز الشرطة واصطحابه سيدات مطلوبات أمنيًا، أكد أن ما حدث يتمثل في تلقيه مكالمة تليفونية من عائلة "أبو دراع" الواقعة طرفًا في خصومة ثأرية مع عائلة "الغلابة"، أبلغه فيه أن الشرطة ألقت القبض على سيدتين من العائلة للضغط على العائلة لتسليم متهمين.

وأضاف النائب: "توجهت بسيارتي للمركز وكعادتي دخلت بسيارتي وبعدها شاهدت إحدى السيدات ملقاة على الأرض، وتبين أنها مصابة بغيبوبة سكر فطلبت من أحد الضباط برتبة ملازم أول الاتصال بسيارة أسعاف لإسعافها ثم اتصلت بالدكتور طارق محمد أمين مدير مكتب الصحة للحضور والكشف عليها، وبالفعل تم توقيع الكشف وإسعافها".

وتابع: "أعتقد اللواء عادل مخيمر مساعد مدير الأمن لمنطقة الشمال أن السيدتين داخل سيارتي وقت خروجي فأمر بإغلاق الباب الرئيسي للمركز وبعدما تأكد من عدم وجود السيدتين بالسيارة خرجت من المركز دون أي تعرض"، نافيًا ما أثير عن مشاجرته مع اللواء عادل مخيمر.