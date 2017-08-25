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الجيش الإسرائيلي: كتيبة لالتقاط صور المشاركين في مسيرات ضده

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مصراوي Masrawy

الجيش الإسرائيلي: كتيبة لالتقاط صور المشاركين في مسيرات ضده

10:14 م الجمعة 25 أغسطس 2017

الجيش الإسرائيلي: كتيبة لالتقاط صور المشاركين في مسيرات ضده

رام الله - (أ ش أ):
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن تأهيله كتيبة كاملة من وحداته للقيام بعمليات التقاط صور للمتظاهرين والمشاركين بالمسيرات والفعاليات المنددة بممارسات دولة الاحتلال.

ونقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية بيانا للمتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي قال فيه إنه تم تأهيل قوات كتيبة التجميع رقم 636 للقيام بعمليات تصوير خاصة خلال المواجهات والمسيرات نفسها ، خصوصا تلك التي تحدث أيام الجمعة بهدف تحديد الأشخاص الفاعلين الذين يشاركون بالقاء الحجارة والتصدي لجنود الاحتلال.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال أن جنود الكتيبة يقومون بتجميع الصور خلال المواجهات في الضفة الغربية ويتموضعون في الأماكن التي يمكنهم تصوير المشاركين، وأشار الى أن هذه الصور والفيديوهات تستخدم بعد التقاطها بهدف إعتقال المشاركين في المسيرات والمواجهات في الليل ليتم محاكمتهم.

ونوه جيش الاحتلال الى أنه في النصف سنة الأخيرة، تم التقاط أكثر من 600 صورة وتم إستخدامها في تقديم لوائح إتهام ضد الشبان الفلسطينيين ، حيث تم إعتقال ما يقارب 200 فلسطيني عن طريق هذه الصور.

هذا المحتوى من

Asha

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