ترامب يتوجه إلى ولاية تكساس لمتابعة الوضع بعد تعرضها لإعصار
ترامب يتوجه إلى ولاية تكساس لمتابعة الوضع بعد تعرضها لإعصار
09:43 م الجمعة 25 أغسطس 2017
واشنطن - (د ب أ)
قالت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز إن الرئيس الامريكى دونالد ترامب سيتوجه الى تكساس فى غضون الأيام القليلة الماضية في أعقاب اعصار قوى يضرب الولاية الواقعة جنوب البلاد.
ومن المقرر نشر تفاصيل زيارة ترامب في وقت لاحق.
وقال مستشار الامن الداخلي توم بوسرت إن ترامب سيقضي عطلة نهاية الاسبوع في مقر الرئاسة بكامب ديفيد حيث سيتولى مراقبة العاصفة والوقوف على إمكانيات الحكومة الاتحادية.
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