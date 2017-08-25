أخبار عاجلة

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا -
بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة -
شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط -
تنفيذ 38 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة -
سقوط "عصابة الميكروباص" في السلام.. تخصص سرقة الركاب بالإكراه -
السفيرة عزيزة - م / وليد عبد المقصود - يوضح كيفية الحفاظ على الايميلات من الإختراق -
إليزابيث شاكر: قرار الحد الأقصي للأجور «حبر علي ورق» -
جدل حول دعوة السيسي لمراجعة تشريعات الإرهاب: المشكلة في التنفيذ -
مانشستر سيتي يُحقق فوزًا قاتلًا على بورنموث في الدوري الإنجليزي -
حركة النزوح من تلعفر تضاءلت بعد بدء العمليات العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الشرطة البلجيكية تقتل شخصًا حاول تنفيذ هجوم طعن في بروكسل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الشرطة البلجيكية تقتل شخصًا حاول تنفيذ هجوم طعن في بروكسل

09:40 م الجمعة 25 أغسطس 2017

الشرطة البلجيكية تقتل شخصًا حاول تنفيذ هجوم طعن في بروكسل

القاهرة – (مصراوي)
أطلقت الشرطة البلجيكية النار على رجل قالت إنه هاجم رجال الأمن في العاصمة بروكسل اليوم الجمعة.

وقال موقع روسيا اليوم إن الرجل كان يحمل سكينًا، وهاجم جنودًا. ونقلت قناة سكاي نيوز الإنجليزية عن " RTBF" البلجيكية الرسمية أن المنفذ هاجم جنديين اثنين.

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية أن المنفذ من أصل صومالي، ولقي مصرعه.
 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مشتبه به هارب وإمام مختفٍ وجهاديون لم تعرف هوياتهم بعد اعتداءي إسبانيا

    أخبار

  • داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم طعن أصاب 7 أشخاص في روسيا

    أخبار

  • الشرطة الفنلندية : مستوى التحذير من الإرهاب لم يتغير

    أخبار

  • مقتل إرهابي خطير في عملية أمنية شرقي الجزائر

    أخبار

إعلان

b9f53ef6bc.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - وزير النقل : الفترة المقبلة ستشهد تزويد خطوط الشبكة الرئيسية بأحدث نظم التحكم العالمية

الأخبار - وزير النقل : الفترة المقبلة ستشهد تزويد خطوط الشبكة الرئيسية بأحدث نظم التحكم العالمية

الأخبار - وزير النقل: الفترة القادمة ستشهد تزويد خطوط الشبكة الرئيسية بأحدث نظم التحكم في القطارات

الأخبار - وزير النقل: الفترة القادمة ستشهد تزويد خطوط الشبكة الرئيسية بأحدث نظم التحكم في القطارات

الشرطة الإندونيسية تفكك شبكة تبث أخبارا زائفة مقابل الأموال

الشرطة الإندونيسية تفكك شبكة تبث أخبارا زائفة مقابل الأموال

8 الصبح - ضبط شبكة للإتجار فى الأعضاء البشرية تضم 21 بينهم أطباء بمستشفى خاص بالجيزة

8 الصبح - ضبط شبكة للإتجار فى الأعضاء البشرية تضم 21 بينهم أطباء بمستشفى خاص بالجيزة