الشرطة البلجيكية تقتل شخصًا حاول تنفيذ هجوم طعن في بروكسل

القاهرة – (مصراوي)

أطلقت الشرطة البلجيكية النار على رجل قالت إنه هاجم رجال الأمن في العاصمة بروكسل اليوم الجمعة.

وقال موقع روسيا اليوم إن الرجل كان يحمل سكينًا، وهاجم جنودًا. ونقلت قناة سكاي نيوز الإنجليزية عن شبكة " RTBF" البلجيكية الرسمية أن المنفذ هاجم جنديين اثنين.

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية أن المنفذ من أصل صومالي، ولقي مصرعه.

