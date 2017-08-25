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قطع المياه عن 16 منطقة بالجيزة حتى الثامنة صباحًا

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مصراوي Masrawy

قطع المياه عن 16 منطقة بالجيزة حتى الثامنة صباحًا

07:00 م الجمعة 25 أغسطس 2017

قطع المياه عن 16 منطقة بالجيزة حتى الثامنة صباحًا

كتبت- ندى الخولي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه في منطقتي فيصل والهرم، 12 ساعة ابتدءًا من الثامنة مساء اليوم الجمعة، حتى الثامنة من صباح غدًا السبت.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنه نظراً لعطل بمحبس قطر 600 مم على خط مياه 1000مم، والمغذي لكل من جمعية صحراء الأهرام الجديدة "هضبة الأهرام" الكائنة بأول طريق الفيوم الصحراوي، وكذلك نهاية الشبكة المغذية لمنطقة الهرم والملك فيصل فسيتم استبدال المحبس بأخر جديد.

وأوضحت الشركة، أنها تقوم بدعم محطة ضخ هضبة الأهرام بعدد 3 وحدات ضخ لزيادة الضغوط لقاطني منطقة الهضبة خاصة بالمناطق المرتفعه بها مما يتطلب قطع المياه عن المناطق التاليه:

"هضبة الأهرام، وعمارات الرماية، و مساكن الشباب، والمناطق الواقعه أيمن وأيسر شارع الملك فيصل بداية من طريق كفر طهر مس، وشارع الزعيم مصطفى كامل حتى ميدان الرماية، والطالبية البحرية، وتقسيم غنيم، وتقسيم عكاشة، والثلاث طوابق، والكوم الأخضر البحري، وتقسيم النصر، وعزبة جبريل، وكوم بكار، وكفرة نصار، وكفر غطاطي، وكذلك جميع الشوارع بذات المنطقة المحصورة بين شارع الملك فيصل وشارع الأهرام".

وأوضحت الشركة أن مناطق أيسر شارع الأهرام المتجه إلى الهرم، والتى تضم مناطق: "الطالبية القبلية، ومدينة الأندلس، والكوم الاخضر القبلي"، ستتأثر أيضًا.

وتهيب الشركة بالمستشفيات والمخابز ودور العبادة والمحلات والمواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياة لاستخدامها فتره الانقطاع، وستتولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة العامه للنظافة والتجميل وحى الهرم وحى العمرانية تدبير سيارات تنكات مياه للمواطنين بتلك المناطق المتاثرة طوال فترة الانقطاع

من جانبه، شدد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة على الشركة بضرورة الالتزام بالمدة المحددة لإنهاء الأعمال وعدم تجاوزها مشيراً إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن "125" بالشركة لتلقى شكاوى المواطنين وتلبية إحتياجاتهم فى هذا الشأن بالإضافة للخط الساخن للمحافظة "114".

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