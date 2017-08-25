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مذيعة يونانية واسمها «ستيلا».. 10 معلومات عن والدة ليلى علوي

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مذيعة يونانية واسمها «ستيلا».. 10 معلومات عن والدة ليلى علوي مذيعة يونانية واسمها «ستيلا».. 10 معلومات عن والدة ليلى علوي

التحرير

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يعرف العاملون في الوسط الفني مدى العلاقة الحميمة التي جمعت الفنانة ليلى علوي بوالدتها التي رحلت، اليوم الجمعة، عن عالمنا، بعد معاناة مع المرض في غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات، نتيجة ضعف شديد في عضلة القلب، أثر على جميع وظائف الجسم، واتضحت متانة العلاقة من حديث "ليلى" عن والدتها الراحلة في عدد من اللقاءات التلفزيونية والتصريحات الصحفية.

"التحرير لايف" يرصد لكم 10 معلومات عن والدة الفنانة ليلى علوي بالتقرير التالي.

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1- اسمها "ستيلا"، وهو اسم ايطالي معناه "النجمة".

2- مولودة في جزيرة يونانية اسمها "اكريا"، يتسم أهلها بالتحفظ والصرامة. 

3- جاءت إلى بصحبة والدتها التي كانت تعمل بفندق "مينا هاوس".

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4- تزوجت في عمر الـ18، بعد قصة حب، من شاب مصري، رغم رفض والدتها التي كانت ترغب لها الزواج من شاب يوناني، على حد قول "ليلى" في لقاء تلفزيوني مع برنامج "الشريان" على قناة "أم بي سي".

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5- عملت كمذيعة لبرنامج يحتوي على ركن للطفل وركن للموسيقى اليونانية وركن للمنوعات، في البرنامج اليوناني الأوروبي المحلي بالإذاعة المصرية، وظلت تعمل بالإذاعة حتى رحيلها.

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6- قالت ليلى عن والدتها، في لقاء تلفزيوني مع برنامج "الست دي أمي"، تقديم الفنانة مها أبو عوف، إنها كانت تتسم بصفات متناقضة، إذ كانت تجمع بين الجد والهزل، والشدة واللين، والصرامة والحنان.

7- أوضحت ليلى أن فارق العمر بينها ووالدتها لم يكن كبيرا لذا نشأت علاقة صداقة بينهما، لدرجة أن والدتها أخبرتها مسبقا بقرار انفصالها عن والدها، وقت أن كانت "ليلى" في العاشرة من عمرها.

8- أكدت ليلى أن والدتها هي السبب في إكمال تعليمها، إذ قالت في برنامج "صاحبة السعادة": "أمي سبب تكميلي التعليم، خاصة أن الشباب أحيانا عقلهم بيفكر بشكل مختلف، يعني كنت ناجحة في عملي ففكرت إني مش محتاجة الشهادة خاصة أنني بكسب كويس، لكن أمي هددتني وقالت لي لو سقطتى مفيش شغل، وفعلا كملت تعليمي".

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9- تعلمت "ستيلا" اللغة العربية والقرآن الكريم حتى تعلمهما لابنتها "ليلى"، على حد تصريحات الأخيرة في برنامج "واحد من الناس".

10- أشارت ليلى إلى أن والدتها كانت تسافر معها إلى أماكن تصوير الأفلام، وظلت ترافقها وشقيقتها "لمياء" إلى مختلف الأماكن حتى سن الجامعة.

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التحرير

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