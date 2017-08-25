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الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية

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مصراوي Masrawy

الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية

09:22 م الجمعة 25 أغسطس 2017

الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية

القاهرة – (مصراوي)
 
قال النائب العام القطري، علي المري، إن تركيا اعتقلت 5 أشخاص على علاقة بعملية القرصنة الإلكترونية ضد وكالة الأنباء القطرية في أبريل الماضي والتي أعقبها اندلاع لأزمة قطرية مع دول خليجية وعربية لم تنته إلى الآن.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي،اليوم الجمعة، قول المري إن ترديا ألقت القبض على خمسة من قراصنة الكمبيوتر ويتم التحقيق معهم، مضيفًا أن "الإدعاء القطري يعمل مع السلطات التركية لمتابعة القضية".

وزعمت الدوحة اختراق موقع الوكالة الرسمية  القطرية (قنا)، بعدما نُشر عليه تصريحات على الأمير تميم بن حمد يثني فيها على إيران ويعتبرها قوة إقليمية لا يمكن تجاهلها.
وفي الخامس من يونيو قطعت دول والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر وأعلنت قائمة إرهابية تضم كيانات وأشخاص قطريين أو مقيمين في قطر. واتهموا الدوحة بدعم الإرهاب والعمل على زعزعة الاستقرار بالمنطقة والتدخل في شئون الدول الأخرى.

ومؤخرًا اتهمت المملكة العربية السعودية قطر بمحاولة تسيس الحج، وقررت نقل الحجاج القطريين إلى بطائرات الخطوط السعودية وذلك بعد إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية مع قطر، وهي الخطوة التي اتخذتها دول الإمارات والبحرين أيضًا.

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مصراوي Masrawy

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