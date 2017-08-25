إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي

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دخل أشرف السقا، نائب رئيس مجلس مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، في إضراب عن الطعام، داخل المستشفى المركزي، اعتراضًا على صدرور قرار من نادية عبده، محافظ البحيرة، بنقله من مركز الدلنجات إلى مركز أبو المطامير.

واستقبل قسم الباطنة بمستشفى الدلنجات المركزي، السقا، مضربًا عن الطعام، وقال النائب إن محافظ البحيرة أصدرت قرارًا بنقله من عمله كنائب، والذي يعمل به منذ شهر أبريل الماضي، إلى نائب مجلس ومدينة مركز أبو المطامير، علمًا بأنني كنت أشغل منصب نائب مركز الرحمانية قبل الدلنجات لمدة قصيرة.

وتساءل السقا: "لماذا يتم نقلي خلال مدة قصيرة في كل مركز عملت به، علما أننى لم يحرر أي جزاء ضدي؟"، مؤكدا: "قررت الإضراب عن الطعام داخل المستشفى، ومستمر في إضرابه حتى يتم العدول عن قرار نقلي".

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من جانبها، قالت سلوى زكي، رئيس مجلس مدينة الدلنجات، إن قرار نقل نائب رئيس المدينة تم بناء على طلب منها، وكان ذلك أمام جميع العاملين بمجلس مدينة الدلنجات، لافتة إلى أن السقا طلب من محافظ البحيرة نقله أكثر من مرة.

وتوجهت زكي، برفقة العميد محمد زايد، مأمور مركز الدلنجات، محمد الدامي، عضو مجلس النواب، رضا بكر، مدير مستشفى الدلنجات، محمد أبو السعود ومحمود المصري، نائبي مجلس ومدينة الدلنجات، بزيارة له في محاولة لإقناعه بالعدول عن قرار الإضراب، لما يمثله من خطر على صحته، ووعدوه بحل المشكلة بالتنسيق مع محافظ البحيرة، لكن دون جدوى.