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محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي

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مصراوي Masrawy

محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي

09:01 م الجمعة 25 أغسطس 2017

محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي

واشنطن - (د ب أ)
ناشد حاكم ولاية تكساس الأمريكية السكان الذين يعيشون في المناطق المنخفضة من الأرض بالإخلاء الفوري مع اتجاه إعصار هارفي لضرب ساحل الولاية المطل على خليج المكسيك .

وقال حاكم ولاية تكساس جريج أبوت إن "هناك حاجة ماسة للناس على الإجلاء بأسرع وقت ممكن إذا كنتم تعيشون في واحدة من تلك المناطق المنخفضة".

وذكر أن الشوارع أصبحت مزدحمة، مضيفا أنه سيكون من الصعب جدا على الناس إخلاء مناطقهم مساء اليوم الجمعة.

وقال لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن "الوقت بدأ ينفد الآن".

ويتخوف أبوت من أن تتقطع السبل بالمواطنين جراء الفيضانات مع نقص الغذاء والكهرباء والمياه.

وقال إن ولايته اتخذت استعداداتها لعاصفة من الدرجة الثانية، لكن إنقاذ الناس سيكون صعبا إذ من المتوقع أن يتوقف إعصار هارفي ويستمر في هطول الأمطار على جنوب شرق تكساس لمدة أيام.

كان الرئيس الأمريكي دونالد قد غرد على تويتر قائلا إنه تحدث مع أبوت ومحافظ ولاية لويزيانا. وقال إنه يتابع التطورات عن كثب وأنه سيقدم المساعدة عند الحاجة.

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مصراوي Masrawy

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