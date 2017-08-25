طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب

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توج المنتخب الأرجنتيني ببطولة العالم للكرة الطائرة تحت ٢٣ سنة بعد فوزه على روسيا بنتيجة 4\2 ببطولة العالم للكرة الطائرة تحت ٢٣ سنة.

وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي: ١٥/١٠، ١٥/١١، ١٦/١٤، ١٦/١٤، ١٥/١٣، ١٥/٩.

وكانت مصر قد استضافت بطولة العالم للكرة الطائرة تحت ٢٣ سنة في الفترة بين ١٨ إلى ٢٥ من أغسطس الجاري.

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وحصل هشام يسرى لاعب المنتخب الوطنى للكرة الطائرة تحت 23 سنة على لقب أحسن ضارب مركز ٢ ببطولة العالم التى اختتمت اليوم بمصرو قام بتتويج بتكريم اللاعب المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة فى ختام البطولة .

و حصد المنتخب الكوبى برونزية البطولة بعد الفوز على البرازيل 4/1 فى مباراة تحديد المركزين الثالث و الرابع ، فيما نجح منتخب الفراعنة فى تحقيق المركز الخامس بالفوز على اليابان صاحب المركز السادس 4/0.

فيما حصل منتخب ايران على المركز السابع بالفوز على الصين 4/1 فى لقاء تحديد المركزين السابع و الثامن