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مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك

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مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك

التحرير

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أعلن رئيس نادي عن تنظيم حفل بالنادي الخميس وقفة عيد الأضحى، مؤكدا أنه سيقيم حفل أضواء المدينة بمقر النادي .

وواصل أن جميع النجوم التي يحبها أعضاء النادي ستتواجد بالحفل.

جاءت تلك التصريحات على هامش الجمعية العمومية التي عقدت اليوم والخاصة بالتصويت على اللائحة الجديدة للقلعة البيضاء.

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يذكر أنه اعلن أحمد زكي مدير الشؤون القانونية بمديرية للشباب والرياضة عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الزمالك ومن ثم تم اغلاق التصويت.

وأكد زكي ان إجمالي عدد الذين صوتوا في العمومية الخاصة 10365 عضوا ، و تقوم اللجنة خلال الوقت الحالي بفرز الاصوات.

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التحرير

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