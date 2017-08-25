8550 عضوًا صوتوا على لائحة الأهلي الجديدة (صور)

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أعلنت اللجنة المنظمة المشرفة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي، أن 8550 عضوًا أدلوا بأصواتهم في فرع مدينة نصر، في اليوم الأول من التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، قبل إقامة العمومية الثانية غدا السبت، بفرع الجزيرة.

ومن جانبه، أكد اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه لا أحد يملك إلغاء الجمعية العمومية للنادي.

وأضاف، فى تصريحات لـ"قناة الأهلي": " نرفض اللائحة الاسترشادية ولا يملك أحد الغاء الجمعية العمومية للأهلي وغداً تستمر فعاليات التصويت والاعضاء سيحضروا لإستكمال التصويت".

وكانت قد قامت اللجنة القضائية المكلفة بالإشراف على عملية التصويت فى عمومية الأهلى التى أقيمت على مدار اليوم بمقر النادى فى مدينة نصر، بتشميع الصناديق والمظاريف عقب غلق باب التصويت منذ قليل، على أن تستكمل غدا السبت أعمال الجمعية العمومية بمقر الجزيرة، حيث سيبدأ التصويت أيضا من التاسعة صباحًا وحتى السابعة من مساء نفس اليوم.

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ويكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 8% من إجمالي أعضاء النادي، أي 12500 عضو، ويتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة.