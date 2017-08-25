عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي

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وافقت الجمعية العمومية لنادي الاتحاد السكندري، على اللائحة التي أعدها مجلس الإدارة بعد حضور 9161 عضو، حيث كان يكفي حضور 5 آلاف لاكتمال النصاب القانوني.

ووافق على اللائحة التى أعدها مجلس الإدارة ٧٩٤٥ عضو بنسبة مئوية ٨٨٪‏ بعد استبعاد ١٦٤ صوت باطل .

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ومن جانبه ، وجه المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، التهنئة لأعضاء نادى الإتحاد السكندرى لاكتمال النصاب القانونى لاجتماع الجمعية الخاصة بحضور تاريخى علي حد وصفه.

وكان قد بدأت الجمعية العمومية لنادي الاتحاد السكندرى في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، و شهدت الجمعية العمومية إقبالًا كثيفًا من السادة الأعضاء للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.