أخبار عاجلة

مذيعة يونانية واسمها «ستيلا».. 10 معلومات عن والدة ليلى علوي -
الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية -
إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي -
محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي -
التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن -
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب -
مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك -
8550 عضوًا صوتوا على لائحة الأهلي الجديدة (صور) -
عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي -
500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي

Google+ Print
عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وافقت الجمعية العمومية لنادي الاتحاد السكندري، على اللائحة التي أعدها مجلس الإدارة بعد حضور 9161 عضو، حيث كان يكفي حضور 5 آلاف لاكتمال النصاب القانوني.

ووافق على اللائحة التى أعدها مجلس الإدارة ٧٩٤٥ عضو بنسبة مئوية ٨٨٪‏ بعد استبعاد ١٦٤ صوت باطل .

شاهد أيضا

ومن جانبه ، وجه المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، التهنئة لأعضاء نادى الإتحاد السكندرى لاكتمال النصاب القانونى لاجتماع الجمعية الخاصة بحضور تاريخى علي حد وصفه.

وكان قد بدأت الجمعية العمومية لنادي الاتحاد السكندرى في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، و شهدت الجمعية العمومية إقبالًا كثيفًا من السادة الأعضاء للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مذيعة يونانية واسمها «ستيلا».. 10 معلومات عن والدة ليلى علوي

مذيعة يونانية واسمها «ستيلا».. 10 معلومات عن والدة ليلى علوي

إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي

إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي

طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب

طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب

مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك

مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك