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وزير الخارجية اليمني: طهران سبب أزمة اليمن ولا يمكن أن تكون جزءًا من الحل

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية اليمني: طهران سبب أزمة اليمن ولا يمكن أن تكون جزءًا من الحل

08:54 م الجمعة 25 أغسطس 2017

وزير الخارجية اليمني: طهران سبب أزمة اليمن ولا يمكن أن تكون جزءًا من الحل

صنعاء - (أ ش أ):
قال نائب الرئيس اليمني وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، إن إيران سبب في الأزمة اليمنية ولا يمكن أن تكون جزءا من الحل، مؤكدا أن طهران لديها مشروع تستبدل فيه الدولة بالطائفة والجيش بالميليشيات.

وأضاف الوزير اليمني -خلال مقابلة مع قناة (العربية الحدث) اليوم الجمعة- أن الأوضاع الإنسانية السيئة في اليمن فرضها الانقلاب الحوثي، وأن منظمات دولية تحاول إيجاد حلول إنسانية على حساب القضية الوطنية في اليمن.

ولفت إلى أن الخلاف بين الانقلابيين محصلة طبيعية لزواج غير شرعي، ولكن هذه الخلافات تسهل الحل، وقال "الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح لديه حقد على تعز، كونها شهدت أول التظاهرات ضده".

وشدد وزير الخارجية اليمني على أنه لا يمكن للأمم المتحدة الموافقة على انطلاق طائرات من مطار تديره ميليشيات، مشيرا إلى أن ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية وعدنا بزيارة تعز ولم تسمح له الميليشيات الحوثية، كما أنه يجري الحديث عن مطار صنعاء ولا يجري الحديث عن الحصار المفروض على تعز.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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