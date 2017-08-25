قائد القوات الروسية في سوريا: خسائر الإرهابيين وصلت لـ8 آلاف مسلح في 3 أشهر

موسكو - (أ ش أ):

أعلن قائد القوات الروسية في سوريا سيرجي سوروفيكين، اليوم الجمعة ، أن خسائر الإرهابيين في سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية تجاوزت 8 آلاف مسلح و1.5 ألف قطعة من المعدات العسكرية.

ونقلت قناة قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن سوروفيكين قوله إن القوات السورية مدعومة بسلاح الجو الروسي تستكمل حاليا محاصرة مجموعة أخرى من الإرهابيين شمال غربي مدينة السخنة المحررة في ريف حمص الشرقي ، موضحا أن عملية تحرير بلدة عقيربات ، آخر معاقل (داعش) في محافظة حماة ، دخلت مرحلة حاسمة.

وأكد أن القوات السورية استعادت ، خلال الأسبوع الماضي ، مناطق تبلغ مساحتها 1.1 ألف كيلومتر مربع ، وأن سيطرة الجيش على مدينة السخنة وبلدات الكدير والطيبة والكوم هيأت الظروف الملائمة لتحرير مناطق وسط سوريا ومتابعة التقدم نحو دير الزور.