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مصدر: إزالة أكشاك شارع البوهي المخالفة لاستكمال الخط الثالث من المترو

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مصراوي Masrawy

مصدر: إزالة أكشاك شارع البوهي المخالفة لاستكمال الخط الثالث من المترو

09:03 م الجمعة 25 أغسطس 2017

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بالصور.. سقوط جزء من سور كوبري أرض اللواء على 3 سيارات

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني بشرطة المرافق بالجيزة، إنه تم إزالة 113 باكية، و12 كشك مخالف بشارع البوهي بمنطقة إمبابة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن الحملة جاءت لإزالة التعديات على أراضي الدولة، لاستكمال مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق.

المصدر أشار إلى أن محافظة الجيزة برئاسة اللواء كمال الدالي، قامت بتوفير البديل بأحد الأسواق بشارع ترعة السواحل، مشددا على أنه تم التنبيه على أصحاب الباكيات والأكشاك بإخلائها منذ شهور عدة.

وشنت أجهزة الأمن بالتنسيق مع حي شمال الجيزة، أمس الخميس، حملة مكبرة بمشاركة شرطة المرافق وتشكيلات من الأمن المركزي؛ استهدفت إزالة التعديات بشارع البوهي.

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مصراوي Masrawy

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