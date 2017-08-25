محافظ دمياط يبحث ملف التعديات مع مدير الأمن

دمياط - محمد إبراهيم:

اجتمع محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، اليوم الجمعة، بمدير الأمن اللواء إيهاب خيرت، لبحث تطوير الأداء الأمني والاهتمام بالخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية وتقديمها بالشكل الذي يحقق رضا المواطنين.

بحث المحافظ أيضًا مع مدير الأمن عددًا من الملفات الأمنية على رأسها التعدي على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشددًا على ضرورة مواجهة التعديات على الطرق الرئيسية، وتكثيف الحملات الموسعة لردع المخالفين داخل بحيرة المنزلة.

وتناول اللقاء مشروع تغطية مداخل ومخارج المحافظة ومدينة دمياط بكاميرات مراقبة في الوقت الذي بدأت وزارة الإنتاج الحربي تنفيذ المشروع ومن المقرر افتتاحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

من جانبه، أكد اللواء إيهاب خيرت على ضرورة التعاون والتنسيق بين كل الأجهزة بالمحافظة لتحقيق الاستقرار المنشود، لافتًا إلى أنه أجرى زيارات مفاجئة إلى عدد من مراكز وأقسام الشرطة وقوات الحماية المدنية إلى جانب ترأسه حملات لمواجهة الاتجار في المواد المخدرة.

وتعهد بتكثيف التواجد الأمني في قرى ومدن الإقليم خلال الفترة المقبلة، وضبط المتورطين في التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.