التحالف السعودي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن

القاهرة – (مصراوي)

قال التحالف العربي بقيادة السعودية في بيان، اليوم الجمعة، إنه يراجع العمليات في جنوب العاصمة اليمنية صنعاء. ويأتي ذلك بعد الأنباء عن مقتل 14 مدنيًا وإصابة 21 أخرين بجروح في غارة للتحالف.

وذكر البيان الذي نقلته قناة العربية السعودية، أن التحالف علمت بالمزاعم حول استهداف موقع مدني، وأكد أنه سيعلن نتائج تحقيقاته في الضربات الجوية حال الانتهاء منها.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية اليوم عن مصدر بوزارة الصحة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إن مقاتلات التحالف العربي قصفت منزلين في منطقة عطان غربي صنعاء مما أسفر عن مقتل 14 بينهم ستة أطفال وامرأتان.

وطالبت الأمم المتحدة إلى التحقيق في هذه الغارة داعية كل الأطراف في الحرب اليمنية إلى احترام القانون الدولي.