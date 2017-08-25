البحرية الروسية: تدمير 1300 هدف لـ"داعش" في سوريا
البحرية الروسية: تدمير 1300 هدف لـ"داعش" في سوريا
08:31 م الجمعة 25 أغسطس 2017
موسكو - (أ ش أ):
أعلنت القوات البحرية الروسية، اليوم الجمعة، تدمير 1300 هدف تابع لتنظيم (داعش) الإرهابي في سوريا، بعد أن نفذت المقاتلات الروسية أكثر من 400 طلعة جوية أطلقت من حاملة الطائرات (الأميرال كوزنيتسوف).
ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن رئيس هيئة الأركان العامة لسلاح البحرية الروسي أندريه فولوجينسكي قوله "إن طائرات (سو-33) التابعة لسلاح البحرية الروسي استخدمت لضرب الأهداف في محافظتي دمشق ودير الزور، التي تبعد أكثر من 300 كيلومتر من مكان حاملة الطائرات (الأميرال كوزنيتسوف)، بالإضافة إلى طائرات (ميج-29 كا)، استخدمت لضرب الأهداف في مناطق إدلب وحلب وتدمر".
وأكد فولوجينسكي أن الإشتراك المكثف لسلاح البحرية الروسي في العمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية بسوريا، يعد الأكبر من نوعه منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
يشار إلى أن روسيا بدأت في 30 سبتمبر 2015 بطلب من الحكومة السورية شن غارات جوية على مواقع الإرهابيين في سوريا.
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