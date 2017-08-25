مقتل 10 مدنيين في غارات جوية أمريكية على جنوبى الصومال

مقديشو - (د ب أ)

لقي ما لا يقل عن 10 مدنيين حتفهم في غارة جوية شنتها القوات الأمريكية وقوات الحكومة الصومالية على بلدة كانت تقع حتى وقت قريب تحت سيطرة حركة الشباب الإسلامية الصومالية المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة، وذلك وفقا لما ذكره مسؤولون إقليميون اليوم الجمعة.



وقال علي نور محمد نائب محافظ منطقة شابيلى السفلى الواقعة جنوبي البلاد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الغارة الجوية التي وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، استهدفت مزرعة على مشارف بلدة بارييرى في المنطقة.



وكانت قوات الاتحاد الأفريقي قد استعادت بلدة بارييرى، التي تقع على مسافة 40 كيلومترا جنوب غرب العاصمة مقديشو، من حركة الشباب قبل ستة أيام فقط.



وقال علي نور محمد: "ما زلنا نشعر بالارتباك بسبب قيام القوات الأمريكية بهذا العمل الرهيب الذي راح ضحيته ما لا يقل عن عشرة مزارعين، وأن الغارة نفذت بدون علمنا".



وتشن الحركة، التابعة لتنظيم القاعدة والتي تسعى إلى إقامة دولة إسلامية في الصومال، هجمات منتظمة داخل الدولة المضطربة.