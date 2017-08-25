قائد عراقي : استمرار عمليات تحرير المزيد من المناطق في مدينة تلعفر

الموصل(العراق) - (د ب ا)

أعلن قائد عمليات" قادمون يا تلعفر" الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله اليوم الجمعة أن قطعات من الجيش العراقي والحشد الشعبي حررت مناطق جديدة في مدينة تلعفر، 70كلم غرب الموصل.

وقال يار الله في بيان إنه جرى تحرير بعد الأحياء شرقي تلعفر ورفع العلم العراقي فوق المباني.

من جانب آخر ذكر بيان لقوات سرايا الجهاد في الحشد الشعبي إن "قواتها استكملت اليوم مع قوة من الجيش العراقي تحرير ناحية المحلبية بالكامل ورفع العلم العراقي في مركز الناحية".

وأشار مصدر في الجيش العراقي أن "قطعات الجيش العراقي تمكنت من تحرير قرية الوائلية غرب الموصل ومعمل غاز الوائلية ضمن عمليات تحرير تلعفر فيما حررت القوات العراقية المشتركة حي سعد شمال غرب تلعفر".

كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن ، فجر الأحد الماضي ، بدء العمليات العسكرية لاستعادة مدينة تلعفر شمال العراق، آخر أكبر معاقل تنظيم (داعش) في محافظة نينوى.