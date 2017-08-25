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باكستان تحتل المركز الـ5 عالميًا من حيث تعداد السكان

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مصراوي Masrawy

باكستان تحتل المركز الـ5 عالميًا من حيث تعداد السكان

08:16 م الجمعة 25 أغسطس 2017

باكستان تحتل المركز الـ5 عالميًا من حيث تعداد السكان

باكستان تحتل المركز الـ5 عالميًا من حيث تعداد السك

إسلام آباد - (أ ش أ):
أظهر تعداد سكاني أجري حديثا أن باكستان تجاوزت البرازيل، لتصبح خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حيث تخطى التعداد السكاني لها حاجز الـ 220 مليون نسمة.

وفي مارس الماضي، أجرت باكستان أول تعداد سكاني لها منذ عقدين من الزمان، بعد أن تحسنت الأحوال الأمنية في البلاد عقب سنوات من العنف الذي أحدثه مسلحو طالبان والقاعدة هناك، حسبما ذكرت صحيفة "داون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة.

وذكر المكتب الإحصائي الباكستاني، الذي أجرى التعداد السكاني، أن المسئولين أحصوا كل فرد إلى جانب وحدته السكنية في عملية تجول استمرت أكثر من شهرين على مستوى البلاد.

وكشفت الباكستانية نتائج التعداد، اليوم الجمعة، والذي أظهر أن عدد سكان المقاطعات الأربع في البلاد والمناطق القبلية القريبة من الحدود الأفغانية بلغ 77ر207 مليون نسمة.

وأظهرت البيانات زيادة عدد سكان باكستان بمعدل متوسط بلغ 4ر2% سنويا في العقدين الماضيين بالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة للسيطرة على الزيادة السريعة في عدد السكان.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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