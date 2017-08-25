«قلبوا على بعض».. تركيا تقاضي وجدي غنيم

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قال السفير التركي بتونس عمر فاروق دوغان، اليوم الجمعة، إن سلطات بلاده شرعت فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاضاة الإخوانى الهارب وجدى غنيم.

وأوضحت الخارجية التونسية، فى بيان وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم" الروسية، أن السفير التركى، حضر اليوم الجمعة، بمقر وزارة الخارجية لإبلاغ الموقف الرسمى التركى من تصريحات "غنيم" المعادية لتونس.

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وأكد الدبلوماسى التركى، أن حكومته منزعجة من التصريحات التى أدلى بها الشخص المذكور وأنها لا تقبلها وترفضها قطعيا، مضيفا أن تركيا ترفض أن تكون أراضيها ساحة لاحتضان أى عمل ضد الشعب والحكومة التونسيين، مشيرًا إلى أن حكومة بلاده تتقاسم شعور الشعب التونسي إزاء هذه التصريحات، ولن تسمح بأى نشاط أو تصريحات من شأنها تعكير صفو العلاقات بين البلدين.

يذكر، أن غنيم قد كفر رئيس تونس، الباجي قائد السبسي، على خلفية القرارات التي اتخاذها مؤخرًا بمساواة المرأة والرجل في الميراث، والسماح للمسلمة بالزواج من غير المسلم.