انتشار المواشي والباعة الجائلين أسفل الرياح التوفيقي.. ومواطن: بقت زريبة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

معاناة يعيشها سكان مدينة بنها بمحافظة القليوبية، إذ يسير أصحاب السيارات والدراجات النارية عكس الاتجاه على الكباري العلوية، ما تسبب في وقوع الكثير من الحوادث، وانتشار عشرات الإشغالات أسفل الكباري.

"التحرير" التقت بعض مواطني بنها، للتعرف على معاناتهم اليومية، وقال السيد يوسف، مدير إدارة التعليم النشط بإدارة بنها، إن محافظة القليوبية أنشئت كوبريين على الرياح التوفيقي ببنها، لكثرة الشكاوى من الاختناقات المرورية، إلا أن الأزمات المرورية استمرت لعدم ربطهما ببعضها عرضيا.

وأضاف يوسف، أن عدم ربط الكوبريين تسبب أيضًا في فصل منطقة عزبة السوق والحرس الوطني ببنها عن منطقتي المنشية والشديدة، وكذلك فصل القادم من طريق خط 12 والمتجه إلى مدينة بنها، لافتا إلى أن مستخدم كوبري الرياح بمنطقة عزبة السوق والمتجه لمنطقة ميدان المحطة، لا بد أن يسلك طريق الحرس الوطني، ثم كوبري بنها القديم على الرياح التوفيقي، ثم يتجه إلى شارع سعد زغلول، وهذه المنطقة مكتظة بالباعة الجائلين، ما يتسبب في اختناق مروري بمدخل المدينة.

شاهد أيضا

وذكر ياسر الخطيب، مدير مدرسة الثورة الابتدائية ببنها: "تحولت المنطقة أسفل كباري الرياح التوفيقي إلى زرايب لتربية الأغنام والماعز والخيول، إضافة إلى احتلالها من قبل الباعة الجائلين، ما تسبب في ضيق مدخل العاصمة من ناحية الرياح التوفيقي، وغلق الشارع المار بجوار الكوبري بمنطقة سجن بنها، ما أدى إلى حدوث اختناقات مرورية بمنطقة المنشية ببنها".

وأوضح أحمد السيد، تاجر فواكه، أن عدم ربط الكباري جعل المحافظة تقيم كباري مشاة لنقل المواطنين من أعلى السكة الحديد، مضيفًا أن هذه الكباري لا تراعي كبار السن ولا ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين لا يستطيعون عبور تلك الكباري".

من جانبه، قال رضا قنديل، نائب رئيس مدينة بنها، إن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، كلف الدكتور أسامة عقيل، استشاري الطرق، بوضع تصميم هندسي لربط الكوبريين، وجار عمل الرسومات الهندسية تمهيدًا لربطهما، مضيفًا أن هناك حملات مستمرة لمنع الباعة الجائلين من الوقوف أسفل الكوبريين وتعطيل حركة مرور المواطنين.