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بمناسبة العيد.. 5 أطنان لحوم للفقراء والمحتاجين بشمال سيناء

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مصراوي Masrawy

بمناسبة العيد.. 5 أطنان لحوم للفقراء والمحتاجين بشمال سيناء

08:08 م الجمعة 25 أغسطس 2017

بمناسبة العيد.. 5 أطنان لحوم للفقراء والمحتاجين بشمال سيناء

العريش - أ ش أ:
خصصت وزارة الأوقاف 5 أطنان لحوم لمحافظة شمال سيناء لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال الشيخ عبد الباقي جودة مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، في تصريح اليوم، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد سعد العش مدير عام المديرية لتتولى توزيع اللحوم على الفقراء والمحتاجين والأسر الفقيرة في مختلف مراكز ومدن وقرى وتجمعات المحافظة.

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Asha

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