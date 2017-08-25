مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: إيران تهرب الأسلحة لحزب الله منذ 10 سنوات

نيويورك - (أ ش أ):

اتهمت مندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، الجمعة، إيران بتهريب أسلحة إلى ميليشيات حزب الله اللبنانية منذ أكثر من 10 أعوام لزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت نيكي هايلي - في مؤتمر صحفي نقلته قناة (سكاي نيوز) - إن حزب الله وكيل لدولة إيران في زعزعة الإستقرار الأمني في منطقة الشرق الأوسط ، مشيرة إلي أن ميليشيات حزب الله تطور أسلحتها وترسلها إلى حيث تريد لزعزعة الإستقرار.

وقالت إن قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة الموجودة في لبنان لا تؤدي مهامها بالشكل المطلوب ، مطالبة القوات بأن تكون أكثر يقظة لمنع وصول الأسلحة المهربة الي الارهابيين.

وأشارت إلى أن إيران ترسل آلاف المقاتلين إلي سوريا لإرهاب الشعب السوري ، مطالبة مجلس الأمن بالاضطلاع بدور لوقف تلك الإنتهاكات التي ترتكبها طهران.