تركيا تبدأ ملاحقة قضائية ضد وجدي غنيم بسبب تكفير "السبسي"

القاهرة – (مصرواي)

قالت وزارة الخارجية التونسية اليوم الجمعة إن تركيا ستتخذ الإجراءات اللازمة لمقاضاة الداعية وجدي غنيم، وذلك بعد تصريحاته ضد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وفي بيان رسمي ذكرت الخارجية إن السفير التركي لدى تونس، عمر فاروق دوغان، حضر اليوم بمقر الوزارة لإيضاح الموقف الرسمي التركي من تصريحات وجدي غنيم.

وأكّد الدبلوماسي التركي أن حكومته "منزعجة" من التصريحات التي أدلى بها غنيم، مضيفًا "أنها لا تقبلها وترفضها قطعيا، وتركيا ترفض أن تكون أراضيها ساحة لاحتضان أي عمل ضد الشعب والحكومة التونسيين".

وأشار سفير تركيا إلى أن حكومة بلاده "لن تسمح بأي نشاط أو تصريحات من شأنها تعكير صفو العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن سلطات بلاده شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاضاة المدعو وجدي غنيم".

وكانت تونس استدعت السفير التركي يوم الأربعاء وعبّرت عن استنكارها الشديد للتصريحات المسيئة التي أطلقها غنيم ضد الرئيس التونسي بسبب مقترحات الأخير حول المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وزواج المسلمة بغير المسلم. واتهم غنيم السبسي في تصريحاته بالكفر.

ومن الجدير بالذكر أن وجدي غنيم هارب من حكم بالإعدام صادر في أبريل الماضي، لإنتماءه لجماعة تتبنى العنف وتحرض ضد رجال الجيش والشرطة في مصر.