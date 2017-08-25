غدًا.. إعلان موعد بدء العام الدراسي الجديد

كتبت- ياسمين محمد:

يعلن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، غدًا السبت، موعد بدء العام الدراسي الجديد، عقب اجتماعه بديوان عام وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم، إنه كان من المقرر عقد الاجتماع الخميس الماضي، لافتًا أن سبب تأجيله لغدٍ السبت يرجع إلى ارتباطات جدت على جدول أعمال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اضطرته لتأجيل الاجتماع.

ومن أبرز الموضوعات التي سيتناولها اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، تحديد موعد بدء الدراسة والخريطة الزمنية للعام الدراسي 2017/ 2018، وإبداء الرأي في القرارات الأخيرة لوزير التربية والتعليم المتمثلة في: رفع مادتي الحاسب الآلي والتربية الفنية من المجموع، واعتبار امتحانات "الميد تيرم" تجريبية مع عدم إضافتها للمجموع، وإلغاء الشهادة الابتدائية واعتبار الصف السادس سنة نقل عادية.

وعن موعد بدء الدراسة، قال المصدر، إنه من المتوقع أن يتفق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، مع قرار المجلس الأعلى للجامعات الذي حدد موعد بدء الدراسة بالجامعات في 16 سبتمبر المقبل.

وينعقد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم، وعضوية: رئيس جامعة القاهرة، رئيس جامعة عين شمس، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، ممثل الأزهر الشريف، وممثلين عن وزارات: الثقافة، القوى العاملة، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.