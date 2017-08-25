أكثر من 10 آلاف عضو حضروا الجمعية العمومية للزمالك

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أعلن أحمد زكي مدير الشئون القانونية بمديرية الشباب و الرياضة، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الزمالك بعد حضور ١٠٣٦٥عضوًا.

وتوافد الأعضاء على التسجيل والتصويت فى الجمعية على اللائحة الجديدة التى أعدها مجلس الإدارة، قبل إقامة الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء يومى 23 و24 نوفمبر المقبل.

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وكان مجلس إدارة النادى الأبيض انتهى من إعداد لائحته واعتمدها مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأخير، قبل أن يتم عرضها على الجمعية العمومية اليوم للتصويت عليها.

وبدأ التوقيع في كشوف التسجيل للأعضاء العاملين الذين لهم حق الحضور من التاسعة صباحا و حتى السابعة مساء اليوم ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10000 عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الاجتماع.