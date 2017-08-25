استكمال التصويت على لائحة الأهلي الجديدة غدًا

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أغلق، منذ قليل، باب التصويت فى عمومية النادي الأهلى، على لائحة النظام الأساسي للنادي، التى أقيمت على مدار اليوم بمقر النادى فى مدينة نصر، على أن تستكمل غدا السبت أعمال الجمعية العمومية بمقر الجزيرة، حيث سيبدأ التصويت أيضا من التاسعة صباحًا وحتى السابعة من مساء نفس اليوم.

وكانت قد شهدت الساعات الاولى من بدء التسجيل إقبالًا كثيفًا من الأعضاء للتصويت.

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ويكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 8% من إجمالي أعضاء النادي والمقدر بـ12.500 عضو، ويتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة.

وتقام الجمعية العمومية للأهلي تحت إشراف قضائي كامل على مدار اليومين بمقري مدينة نصر والجزيرة، حيث من المقرر أن يتم تشميع صناديق التصويت على اللائحة وكشوف الحاضرين بمعرفة القضاة ونقلها من مقر مدينة نصر إلى الجزيرة.